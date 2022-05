Stiri pe aceeasi tema

- G7 "nu va recunoaste niciodata" frontierele pe care Rusia vrea sa le impuna cu forta prin razboiul din Ucraina, au afirmat sambata ministerele de Externe ale grupului celor sapte mari puteri, scrie AFP. "Nu vom recunoaste niciodata frontierele pe care Rusia a incercat sa le schimbe prin interventie…

- Rusia a anunțat miercuri expulzarea a opt diplomați japonezi, ca masura de represalii pentru o decizie similara adoptata recent de Tokyo impotriva unor diplomați ruși, din cauza ofensivei militare ruse in Ucraina, informeaza Hotnews . Odata cu debutul acestei „operațiuni militare” pe 24 februarie, „Tokyo…

- Incapacitatea Kievului de a ajunge la un compromis marturisește dorința parții ucrainene de a intrerupe negocierile privind acordul de pace cu Rusia. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, transmite "Lenta.ru". Potrivit acestuia, faptul ca Ucraina s-a indepartat de acordurile…

- Rusia incearca sa promoveze un „vot” pentru independența in orașul Herson, din sudul Ucrainei, in timp ce incearca sa-și repete cartea de joc din 2014 in incercare de a taia parți din țara, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

- Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a amenintat din nou tarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atentie”, a spus Lavrov, intrebat despre amenintarile Rusiei cu bomba nucleara, el a declarat ca amenintarea nucleara „nu este…

- Putin și-a gasit gasit suport. Intr-o lume care, cel puțin la nivel declarativ, condamna gestul lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, exista și excepții. Una dintre ele, Siria. Mai exact, președintele Republicii Arabe Siriene Bashar Assad. „Președintele sirian și-a exprimat sprijinul puternic pentru…

- Presedintia Rusiei a confirmat, marti, inceperea reducerii efectivelor militare ruse de la frontiera cu Ucraina si posibile negocieri extinse cu Germania pe tema garantiilor de securitate din Europa, dupa ce Ministerul rus de Externe a denuntat "esecul propagandei Occidentului".

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…