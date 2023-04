Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Mediului si Energiei din G7 nu au putut, totusi, sa cada de acord asupra unei date precise pentru iesirea din industria carbunelui, a declarat reporterilor Pannier-Runacher, in prima dintre cele doua zile de discutii despre clima si energie de la Sapporo, in nordul Japoniei. ”Tarile G7 au…

- Grupul statelor puternic industrializate G7 a fost de acord sa solicite reducerea consumului de gaze si sporirea productiei de electricitate din surse regenerabile, in timp ce va fi redus mai rapid consumul de combustibili fosili si nu vor fi construite noi centrale pe baza de carbune, a

- In contextul in care piețele energetice globale sunt bulversate, grupul G7, format din cele mai industrializate națiuni din lume, are in vedere sa aprobe noi investiții in amonte in domeniul gazelor naturale, in pofida ingrijorarilor legate de clima, se arata intr-un proiect de document consultat joi…

- Japonia dorește sa faca presiuni pentru ca puterile economice din G7 sa convina asupra accelerarii eforturilor de decarbonizare, a declarat ministrul Yasutoshi Nishimura pentru Reuters. In calitate de președinte al G7 in acest an, Japonia va organiza o reuniune ministeriala la Sapporo in perioada 15-16…

- Zborul baloanelor chinezesti suspecte a aratat ca Japonia si Taiwanul trebuie sa impartaseasca informatii "critice" despre posibilele amenintari aeriene, a declarat un oficial al Partidului Liberal Democratic din Japonia, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ninsorile intense care s-au abatut vineri asupra unei bune parti din teritoriul Japoniei au blocat la sol 100 de curse aeriene, au perturbat traficul pe zeci de drumuri si rute feroviare, au anuntat autoritatile si operatorii guvernamentali, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Astazi europenii spun ca nu avem cum sa ne intoarcem” la cumpararea gazelor rusesti, a declarat Saad Sherida al-Kaabi, ministrul Energiei si seful companiei de stat de gaze QatarEnergy, la Forumul Energetic al Consiliului Atlantic din Abu Dhabi. ”Cu totii suntem binecuvantati ca trebuie sa putem uita…