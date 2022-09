Sefii diplomatiilor din G7 au ”deplans ecaladarea deliberata a Rusiei, inclusv mobilizarea partiala si retorica nucleara iresponsabila” a lui Vladimir Putin, in urma unei reuniuni in marja Adunarii Generale a ONU, la New York. Ministrii de Externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit si Statelor Unite si Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa si Securitate Josep Borrell au condamnat ”referendumuri fictive pe teritoriul suveran al Ucrainei” anuntate de catre autoritati proruse in regiuni ocupate in Ucraina. Acest vot ”nu poate fi liber sau drept”, in contextul…