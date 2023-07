G20 nu a reuşit să ajungă la un acord privind eliminarea treptată a combustibililor fosili Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita un comunicat comun la sfarsitul intalnirii lor de patru zile de la Bambolin, un oras din statul indian de coasta Goa. Dar s-a renuntat la comunicat din cauza unor dezacorduri, inclusiv legate de triplarea capacitatilor de energie regenerabila pana in 2030. Sectiunile care indeamna tarile dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta si militantii sunt exasperati de lipsa de actiune a organismelor internationale pentru a reduce incalzirea globala, chiar daca vremea extrema din China pana in Statele Unite subliniaza criza climatica cu care se confrunta lumea. Oficialii din domeniul energiei ai G20 trebuiau sa emita…

- Seful politicii externe a Chinei, Wang Yi, a avut joi intalniri bilaterale cu ministrii de externe din Rusia si Statele Unite, in Indonezia, in marja unei reuniuni ASEAN, organizatia care reuneste tari din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Wang Yi reprezinta China la reuniunile…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in luna mai, in urma reducerii livrarilor in Statele Unite si Rusia, conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Exporturile au scazut cu 0,1% in mai, comparativ…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit duminica cu ministrul chinez de externe Qin Gang timp de mai bine de cinci ore, potrivit Departamentului de Stat al SUA, relateaza CNN. Blinken a venit la Beijing pentru o vizita cu miza mare, menita sa readuca pe calea cea buna relatiile tensionate…

- Belarusul a inceput sa primeasca arme nucleare tactice rusești, a declarat liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, precizand ca unele dintre ele sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de SUA asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki in 1945, transmite Reuters și Hotnews . Desfașurarea…

- Statele Unite si Europa au acuzat Rusia ca a folosit energia pentru a limita eforturile Occidentului de a slabi campania militara a Moscovei in Ucraina. Moscova, la randul sau, acuza Occidentul ca foloseste dolarul si sistemele financiare ca pe niste arme, cum ar fi mecanismul international de plati…

- Liderul chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca Beijingul va trimite un emisar in Ucraina pentru a discuta o posibila “soluționare politica” a razboiului dintre Rusia și aceasta țara. Beijingul a evitat pana acum implicarea in conflictele dintre alte țari, dar pare sa incerce sa se afirme ca forța…