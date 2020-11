Fuziune de succes - O nouă companie farma s-a lansat pe piață Viatris Inc s-a lansat pe 16 noiembrie ca urmare a fuziunii de succes dintre Mylan N.V. și Upjohn, divizie Pfizer, anunța un comunicat remis MEDIAFAX. Robert J. Coury, Președintele Executiv Viatris, a spus: “Astazi sarbatorim lansarea Viatris, punctul culminant al unei etape de mai bine de zece ani de munca strategica pentru a construi o companie globala cu capacitatea și profunzimea de a oferi acces mai eficient la medicamente de inalta calitate pentru pacienți și sisteme de sanatate din intreaga lume. Sunt foarte increzator cu privire la oportunitațile pe care Viatris le are in fața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat cu succes primul satelit 6G în spatiu pentru a testa noua tehnologie, relateaza BBC.Satelitul a intrat pe orbita alaturi de alti 12 sateliti de la Centrul de lansare a satelitilor Taiyuan, din provincia Shanxi, scrie Mediafax citând BBC.China vrea sa testeze cât…

- Banii, siguranța și atractivitatea sunt principalele motive pentru care este aleasa piața de IT. Industriile creative și Telecom sunt celelalte ramuri, in topul preferințelor. In perioada iunie – iulie 2020, Codecool a realizat studiul de piața „The Future is IT”, pentru a afla mai multe despre percepția…

- Emisiunea “Cronica Carcotașilor” va fi scoasa de pe post, dupa 20 de ani de la prima difuzare, ceea ce constotuie o adevarata surpriza pe piața media din Romania, noteaza playtech.ro. Decizia a fost luata in contextul in care postul Prima TV a fost cumparat, recent, de Clever Media, companie deținuta…

- Laptop-urile Apple au fost preferate mai mereu pentru performantele si design-ul deosebite, materialele de calitate din care sunt fabricate si sistemul de operare diferit, compania mentinandu-se in topul celor mai bun producatori de laptop-uri ani la rand.

- Creditele prin programul „Noua Casa” pot fi accesate incepand de azi si prin cele peste 1.000 de unitati teritoriale ale CEC Bank, iar banca ofera o marja de dobanda de 1,90%, sub nivelul de 2% din ofertele standard de pe piata, celor care isi incaseaza salariile prin CEC Bank.

- Intr-o perioada in care oamenii au fost mai stresați sa aiba ce sa puna pe masa și sa-și pastreze locul de munca, decat sa-și schimbe telefonul, vanzarile de mobile au scazut drastic.

- Mulți batrini refuza sa foloseasca cele mai noi inovații din domeniul tehnologic, chiar daca acestea le-ar ușura viața. Pentru virstnicii care nu doresc sa poarte un smartwatch sau o brațara de fitness, care le-ar putea oferi unele informații despre starea de sanatate, o companie a lansat un dumbphone…