Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai virala piesa din Romania in toata lumea, Toca Toca a facut 22 miliarde de vizualizari, doar de la inceputul anului 2023, a cucerit Asia din nou cu un anime și a ajuns și in Times Square, New York. Celebrul loc din America este dedicat celor mai cunoscute branduri din lumea intreaga, care sunt…

- Profesorul Petru Druța este salajeanul devenit unul dintre cei mai mari colecționari de machete auto din Romania. Dovada? Colecția profesorului cuprinde mii și mii de machete ale unor automobile care au facut istorie in lumea filmului și sportului. Auzisem de pasiunea dascalului salajean, dar nu mi-am…

- Lumea filmului este din nou in doliu. Actorul Tyler Christopher , cunoscut pentru rolurile sale din „General Hospital” si „Days of Our Lives”, a murit la doar 50 de ani. Actorul s-a stins in casa sa din San Diego, in urma unui „eveniment cardiac”, relateaza presa americana. „Aceasta veste a fost incredibil…

- Un alt caz șocant trage un semnal de alarma in randul romanilor! De aceasta data este vorba de un cunoscut lautar de la noi, care a fost arestat in urma cu puțin timp, dupa ce a snopit in bataie doi rivali. Pe numele lui, autoritațile au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor cu tentativa…

- Secretarul de stat Antony Blinken a cantat la chitara piesa Hoochie Coochie Man a lui Muddy Waters, la evenimentul de lansare a Inițiativei Globale de Diplomație Muzicala, care a avut loc la Departamentul de Stat. Momentul, care a fost ulterior postat de oficialul american pe contul sau de Twitter,…

- Este doliu in lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viața la varsta de 46 de ani, asta dupa ce a fost gasit mort chiar in casa lui. Mama regretatului actor a fost cea care a facut anunțul cumplit al decesului.

- Exista un loc in Romania, care, in urma cu mai mulți ani a ajuns in atenția cercetatorilor straini, dupa ce un grup de speologi au facut cateva descoperiri. Se crede ca locul este unic in Europa, atat datorita poveștii, cat și a ramașițelor.