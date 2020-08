Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa potrivit Agerpres. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit coasta de est a Statelor Unite. Vanturile violente, insoțite de ploi torențiale, au provocat moartea a cel puțin trei oameni și au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane.

- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa. Uraganul, insotit de vanturi cu o viteza de pana la 140 de km/h, a…

- Furtuna tropicala Isaias a crescut in intensitate si a devenit un uragan de categoria 1, care se indreapta spre arhipelagul Bahamas si spre statul american Florida, au anuntat vineri dimineata reprezentantii Centrului National pentru Uragane (National Hurricane Center - NHC) din Statele Unite, citati…

- Hanna, primul uragan din actualul sezon al furtunilor din Atlantic, a lovit sud-estul statului american Texas si nord-estul Mexicului cu precipitatii puternice si inundatii, insa si-a pierdut apoi din intensitate si a fost retrogradat in categoria furtunilor tropicale, transmite

- Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC) a informat miercuri despre formarea in largul coastelor statului Carolina de Sud a furtunii tropicale Bertha, al doilea fenomen meteorologic de acest tip aparut in acest an in bazinul Oceanului Atlantic caruia i-a fost atribuit un

- Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC) a informat miercuri despre formarea in largul coastelor statului Carolina de Sud a furtunii tropicale Bertha, al doilea fenomen meteorologic de acest tip aparut in acest an in bazinul Oceanului Atlantic caruia i-a fost atribuit un prenume si…