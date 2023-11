Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Iata-ne ajunși la inca o eclipsa solara, inca un moment in care sa dam vina pe planete și pe zodii pentru ca suferim o jena generica sau pentru ca viața se schimba și noi nu vrem schimbari. In caz ca sunteți curioși, nu, eclipsa nu se vede de aici, doar daca sunteți in Statele Unite, […] The post Eclipsa…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), anunța Agerpres. Ca urmare,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, intr-un mesaj transmis la inceperea anului universitar, ca intreg sistemul MAI ”trebuie trecut prin filtrul unei analize si modernizari” pentru a fi readaptat provocarilor unei societati care s-a schimbat mult in ultimii ani, iar aceste schimbari vor…

- Garda Nationala de Mediu aloca 6,6 milioane lei pentru achizitionarea unui numar de 16 aeronave fara pilot, pentru imbunatatirea guvernantei gestionarii deseurilor, in vederea accelerarii tranzitiei la economia circulara, potrivit anuntului de participare postat in Sistemul de Achizitii Publice, transmite…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca produsele consumate de romani in perioada sarbatorilor de iarna ar putea fi incluse in ordonanța care prevede limitarea adaosurilor comerciale. Ministrul Agriculturii a spus, la finalul ședinței de Guvern de astazi, ca iși dorește ca ordonanța privind…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Constanta a fost gasita moarta in propria casa in noaptea de sambata spre duminica, 3 septembrie, dupa ce a pornit senzorul de la teava de gaze din cauza mirosului, iar vecinii au dat alarma. Un vecin a sunat la compania de gaze dupa ce a fost […] The post Tanara…