Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri seara avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, valabile pana la ora 23.45, arata Mediafax. Bucureștenii au primit pe telefoanele mobile mesaje de alerta. Potrivit ANM, in București și in județul Ilfov se vor…

- Sute de turiști au fost alungaț, marți, de pe plaja din Eforie Nord de o furtuna puternica. Litoralul a fost ieri sub avertizare de vreme severa. Turiștii povestesc ca norii s-au adunat deodata. Vantul a inceput sa bata puternic, iar obiectele de pe plaja, inclusiv umberelele și șezlongurile au fost…

- O explozie puternica urmata de un incendiu violent s-a produs, marti noapte, la Combinatul Azomures. Incidentul a avut loc in momentul pornirii unei instalatii de producere a amoniacului, au precizat reprezentanții companiei. ISU Mures a transmis mesaj RO-Alert. Explozia s-a auzit in tot orașul in jurul…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Unul dintre tinerii aflați in stare grava, dupa ce in mașina in care se aflau a explodat o butelie, a murit. Celalalt a fost dus la spital. Potrivit ISU București – Ilfov, tanarul care a fost gasit in stare de inconștiența in urma exploziei a decedat. Cel de-al doilea a fost transportat la Spitalul…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Pentru Capitala, autoritațile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care cetațenii sunt sfatuiți sa ramane in locuințe. Meteorologii anunța, dezvoltare…

- A fost prapad in București și in zonele de langa Capitala, vineri dupa-amiaza, dupa o rupere de nori care a dus la acumularea unor cantitați impresionante de apa. Au fost probleme pentru șoferii prinși in trafic și pentru oamenii care se aflau pe strazi, așteptau mijloacele de transport in comun sau…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…