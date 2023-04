Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea in VARA 2023: Seceta și fenomene meteo extreme, in lunile urmatoare Atat meteorologii din Romania, cat și specialiștii de la Comisia Europeana vorbesc despre seceta și fenomene meteo extreme in luni de vara ale anului 2023. Alerta meteo ANM pentru vara 2023 Vara anului 2023 va sta…

- Meteorologii anunța ca furtuna Mathis loveste Europa. Incepand de vineri, 31 martie, statele europene vor tranzita o scurta perioada de instabilitate atmosferica. In unele regiuni, temperaturile vor scadea considerabil. In altele, vor atinge valori peste media normala a inceputului lunii aprilie. Afla…

- Iarna se intoarce in forța in Romania. Se face tot mai frig, iar la munte, pe culmi, va fi viscol puternic. De joi, scapam de valul de aer polar. Meteorologii anunța ca temperaturile incep sa creasca ușor. Valorile termice vor continua sa scada, astfel incat vremea va deveni rece pentru aceasta data,…

- Vremea se strica in mai multe zone ale țarii, incepand de miercuri. Meteorologii au emis o atenționare de fenomene extreme: vant puternic și ploi, pentru 11 județe, in timp ce in Capitala va fi deosebit de cald.

- Aproape toata țara se afla sub avertizari de fenomene extreme. Meteorologii au anunțat vant puternic in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte este cod portocaliu de viscol. Vremea rea ține pana miercuri, 22 februarie.

- Valabil de la : 18-02-2023 ora 12:00 pana la : 18-02-2023 ora 15:00In zona : Județul Suceava , zona de munte de peste 1800 m;Județul Neamt , zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala : intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala 145 km/h.

- Meteorologii anunta trei zile de iarna grea in Romania, cu frig, ninsori abundente și vant puternic. Incepand de joi seara, vremea se strica in majoritatea zonelor. Va ninge in regiunile mai joase de relief, inclusiv in Capitala.