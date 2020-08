Furtuna Marco s-a transformat în uragan (meteorologi) Furtuna tropicala Marco s-a transformat duminica in uragan, a anuntat Centrul national pentru uragane, cu sediul la Miami, si urmeaza sa se apropie luni de statul american Louisiana, informeaza AFP. Marco aduce cu sine vanturi de pana la 120 de kilometri pe ora asteptate ''de-a lungul unei portiuni a coastei americane a Golfului'' Mexic, a precizat centrul. Furtuna Laura, care a provocat inundatii in Haiti ce au dus la decesul a cinci persoane, potrivit protectiei civile, ar urma, la randul sau, sa se transforme marti in uragan si ar putea lovi aceeasi regiune americana. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

