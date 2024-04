Stiri pe aceeasi tema

- Un fost diplomat american a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a actionat ca agent al Cubei in ceea ce Departamentul de Justitie a numit una dintre cele mai ample si mai indelungate infiltrari in guvernul american, relateaza Mediafax . Victor Manuel Rocha, care a ocupat…

- Un fost ambasador american a fost condamnat vineri, la Miami, la 15 ani de inchisoare pentru ca a spionat Statele Unite mai multe decenii in beneficiul Cubei, inamic istoric al Washingtonului, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Peter Navarro, fost consilier comercial al fostului presedinte american Donald Trump, s-a prezentat marti la o inchisoare federala din Miami pentru a-și ispași o pedeapsa de patru luni de inchisoare, pentru sfidarea penala a Congresului. El este primul oficial din epoca Trump care a fost condamnat in…

- Fostul consilier pe probleme comerciale al lui Donald Trump, Peter Navarro, s-a prezentat la penitenciarul federal din Miami pentru a executa o pedeapsa de patru luni de detentie pentru sfidarea Congresului, relateaza Rador Radio Romania. Este primul membru marcant al Administratiei Trump care este…

- Un sighetean in varsta de 39 de ani și-a transformat mașina off-road in camion. Totul pentru a putea transporta zeci de baxuri de țigari de contrabanda provenite din Ucraina. A fost prins azinoapte pe un drum forestier de polițiștii de frontiera maramureșeni. Captura: 24.000 de pachete țigari in valoare…

- Un sighetean in varsta de 39 de ani și-a transformat mașina off-road in camion. Totul pentru a putea transporta zeci de baxuri de țigari de contrabanda provenite din Ucraina. A fost prins azinoapte pe un drum forestier de polițiștii de frontiera maramureșeni. Captura: 24.000 de pachete țigari in valoare…

- Cazul unei tinere violate intr-un hotel din Alba Iulia. Un individ periculos, recent eliberat din inchisoare, trimis in judecata La aproape doua luni dupa ce a fost eliberat din penitenciar, un barbat a fost trimis in judecata de procurorii din Alba Iulia. Acesta este inculpat intr-un dosar de viol. …