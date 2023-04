Stiri pe aceeasi tema

- Lasat in afara lotului pentru campionat dupa ce a refuzat prelungirea contractului, Gabriel Debeljuh a fost sancționat de conducerea celor de la CFR Cluj. Atacantul croat de 26 de ani, care va pleca gratis de la CFR Cluj la finalul sezonului, a fost amendat recent de șefii echipei cu 2.0000 de euro.…

- Razvan Lucescu și PAOK Salonic au suferit o infrangere dura pe terenul liderului AEK Atena, 0-4. Antrenorul roman a ajuns la a patra infrangere in ultimele cinci meciuri, dupa eșecul suferit cu AEK. PAOK a avut un start de coșmar și a ramas in 10, dupa eliminarea fundașului Giannis Kargas, in minutul…

- Razvan Lucescu este foarte nervos. PAOK a pierdut meciul de pe teren propriu cu Panathinaikos și a ratat șansa de a egala la puncte Olympiakos, formația de pe locul trei. Antrenorul roman este convins ca formațiile din Atena sunt ajutate de arbitraje. Razvan Lucescu, discurs dur dupa meciul PAOK – Panathinaikos…

- Farul Constanța, liderul din Superliga, va disputa un meci amical cu PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu. Antrenorul formației din Grecia a dezvaluit ce l-a determinat sa accepte invitația constanțenilor. Meciul dintre cele doua formații va fi pe 25 martie, de la ora 18:00, in aceeași zi…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat in deplasare meciul cu rivala sa Aris, din același oraș, scor 2-1. Antrenorul roman a fost eliminat. Președintele adversarilor l-a injurat la ieșirea de pe teren.

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus pe terenul rivalei Aris, scor 2-1. Antrenorul roman a fost eliminat și injurat de președintele adversarilor. Derby-ul orașului Salonic nu a dezamagit nici de aceasta data. Gazdele de la Aris au deschis scorul rapid, in minutul 12, prin Palma.…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Chelsea l-a lasat in afara listei de Champions League pe Benoit Badiashile (21 de ani), fundașul central adus de la Monaco pentru 39 de milioane de euro. Motivul? Regulamentul UEFA prevede ca echipele care participa in primavara Champions League sa treaca pe lista pentru UCL doar 3 jucatori transferați…