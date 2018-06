Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit, joi, pentru degajarea unui copac cazut peste trei autoturisme si o casa, în strada Victor Babes din Cluj-Napoca. Echipe ale ISU Cluj intervin, joi, pentru evacuarea apei din mai multe subsoluri inundate din doua localitati si pentru degajarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de ploi torentiale pentru aproape toata tara, care intra în vigoare vineri dimineata. Se vor înregistra cantitati de apa ce vor depasi si 40-50 l/mp. Atentionarea cod galben de ploi torentiale intra…

- O ploaie care a durat aproximativ 20 de minute a dus la inundarea a peste 200 de gospodarii, sambata dupa-amiaza, in localitatea Pauliș, din județul Arad, informeazaa mediafax.Primarul comunei Pauliș, Ioan Turcin, a declarat, sambata seara, corespondentului MEDIAFAX, ca cele peste 200 de gospodarii…

- Zeci de curti si subsoluri au fost inundate, vineri, in judetul Cluj in urma precipitatiilor abundente, pompierii ISU intervenind cu patru autospeciale si trei motopompe pentru scoaterea apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de curti si subsoluri ale unor gospodarii din mai multe localitati ale judetului Cluj au fost inundate in urma unor ploi torentiale, apa fiind scoasa cu ajutorul pompierilor ISU si a unui echipaj de voluntari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ploaia care s-a abatut asupra vestului tarii a produs pagube in mai multe localitati, care au fost afectate de caderile de precipitatii. Pompierii din partea ISU Timis au fost chemati in ajutor, dupa fenomenele meteo periculoase. S-a intervenit in localitatea Criciova, unde din partea Detasamentului…

- INDEPARTARE COPAC CAZUT PE CAROSABIL IN ORAS B-JIU SAT CURTISOARA. INTERVINE GI BUMBESTI-JIU. PERSOANA SURPRINSA SUB PODUL CARE TRAVERSEAZA PARAUL SOHODOL IN COM. ARCANI SAT ARCANI. INTERVINE DET. TG-JIU. ISU GJ Articolul FURTUNA face deja RAVAGII in Gorj! Copac cazut pe carosabil, o persoana BLOCATA…

Mai multe mașini au fost avariate, la Arad, dupa ce cațiva copaci s-au rupt sau au fost scoși din radacini, de o furtuna care nu a ținut mai mult de cinci minute. Vijelia a adus cu ea și o ploaie torențiala, din cauza careia sistemul de canalizare a cedat. Apa menajera și…