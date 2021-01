Stiri pe aceeasi tema

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 17,2% din populatie traia anul trecut in gospodarii supraaglomerate, pe primul loc situandu-se Romania, cu aproape jumatate din populatie (45,8%), arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Alte state membre UE aflate intr-o…

- Echipele nationale de volei ale Romaniei si-au aflat adversarele din grupe la editia 2021 a Golden League, competiție anulata in 2020, din cauza pandemiei. Echipa nationala masculina, in cadrul careia a evoluat și ploieșteanul Liviu Cristudor, pe postul de libero, a avansat in Golden League, in 2019,…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Sondaj PE: Peste jumatate dintre romani susțin ca veniturile le-au fost afectate de pandemie, pe locul al doilea in UE, dupa ciprioți. 60% sunt nemultumiti de masurile luate de Guvern Mai mult de jumatate (55%) dintre romani sustin ca veniturile le-au fost deja afectate din cauza pandemiei, pe locul…

- Agentiile de turism organizeaza targuri online, din cauza pandemiei, și taie prețurile pachetelor de sarbatori cu pana la 50% Mai multe agentii de turism au luat decizia de a organiza targuri in sistem online din cauza imposibilitatii desfasurarii variantei clasice din cauza restrictiilor impuse de…

- Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizeaza a patra ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”. Conferința beneficiaza de prezența unor oficialitați și reprezentanți ai mediilor academice din Romania, Italia, SUA, Bulgaria, Franța, UK, Croația,…

- Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere Estoniei și Romaniei, intrucat legislațiile naționale ale acestor țari nu transpun integral și exact normele UE privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Estonia…