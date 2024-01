Furtună de proporții, în drum spre România O furtuna de proportii se apropie de Romania cu un val de aer polar! Ciclonul care a adus inundatii de proportii si ger fara precedent in Europa va lovi tara noastra de luni. Pana atunci, o sa avem una dintre cele mai calde sarbatori de Boboteaza din istorie, cu temperaturi de 18 grade Celsius. Apoi, brusc, vom ajunge la minus 15 grade Celsius. Regiuni intinse din nordul si vestul Germaniei au fost acoperite de ape. Sute de oameni au fost evacuati, iar mii de localnici, printre care si romani, masoara din ora in ora distanta care le mai separa casele de puhoaiele care se tot intind. Ciclonul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 este cel mai cald an din istorie pentru Romania cu o temperatura medie de 12,5 grade. Intervalul 2012-2023 devine cea mai calda perioada de 12 ani consecutivi din istoria masuratorilor meteorologice.

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- "Zilele viitoare ne asteptam, evident, la o racire in ceea ce privește aspectul vremii, mai ales la nivelul temperaturilor maxime și minime. Daca ieri am mai avut valori de pana la 15 grade Celsius in partea de sud-est a teritoriului, in mod deosebit in Constanța, Tulcea, Sulina, Mangalia, astazi racirea…

- Vreme la extreme in Romania, anunța meteorologii, in urmatoarele zile. RACIRE CONTINUA IN ROMANIA, PRECIPITAȚIILE SUB FORMA DE PLOAIE SE TRANSFORMA IN NINSOARE Meteorologii au anunțat ca in doar cateva ore temperaturile se vor raci cu 15 grade, iar ninsorile vor acoperi mare parte din țara.„Semnificativa…

- Astazi, cerul este noros in majoritatea regiunilor și ploua slab - local in Oltenia, Muntenia și in Dobrogea și izolat in sud-vestul Transilvaniei. Ninge in Carpații Meridionali. Vantul sufla slab și moderat.„Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru…

- „Furtuna din Marea Neagra este una de excepție, iar un așa eveniment nu se va mai repeta prea curand in Romania, dar vom mai avea perioade de precipitații abundente. Pana la sfarșitul acestei luni vor fi variații extreme ale temperaturilor. Maine, vremea va fi mai calda decat normalul acestei perioade,…

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…

- Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Magurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arata datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scazute minime au fost la […]