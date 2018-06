Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe Aleea Nuferilor din Drobeta Turnu Severin. Din primele cercetari reiese ca un autoturism a acrosat un pieton, care a fost transportat la spital, potrivit IPJ Mehedinti. Persoana accidentata ...

- Mai multe gospodarii din localitati ale judetului Mehedinti au fost inundate, marti seara, in urma ploilor abundente, iar pompierii au actionat in noaptea de marti spre miercuri pentru evacuarea apei. Ca urmare a precipitatiilor abundente, prognozate de atentionarea meteorologica Cod Galben, valabila…

- Aflat la Drobeta Turnu Severin, la Comitetul Director Județean al PNL Mehedinți, europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu a susținut o conferința de presa dedicata politicii europene a țarii noastre. Politica europeana de coeziune, fondurile europene și direcția europeana a Romaniei, in perspectiva…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe centura municipiului Drobeta Turnu Severin, la intersectia cu drum spre satul Magheru. Potrivit IPJ Mehedinti, in accident au fost implicate uin tir si doua autoturisme, o persoana fiind ...

- Un barbat in varsta de 57 ani, din Drobeta Turnu Severin, in timp ce conducea, ieri, pe DN 6, in localitatea Șimian, judetul Mehedinti, o autoutilitara, nu a pastrat o distanța de siguranța in mers fața de autoturismul condus regulamentar ...

- Un accident rutier s-a produs ieri seara pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei. Șoferul unui microbuz in varsta de 38 de ani, nu s-a asigurat in timp ce a ieșit la depașire și a lovit doua mașini.

- Fortele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 12 ore, in mai multe situatii in care oamenii au avut de suferit in urma caderilor de zapada si a vantului puternic, a anuntat vineri MAI. "In cursul noptii, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, impreuna cu…

- Un minor a fost lovit de o masina, in urma cu putin timp, pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs in apropierea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN). Vom reveni cu amanunte.