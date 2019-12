DOCUMENTE Ce nu trebuie scapat din vedere in afacerile ilegale cu case derulate la Sibiu de actualul presedintele Klaus Werner Iohannis este modul in care acesta se doreste extras din ecuatie, desi pe documentele incriminante apare exclusiv semnatura acestuia: si in nume propriu si pentru falsul moștenitor. Este trista ziua in care Justiția confirma ca avem un președinte hoț de case! In ciuda evenimentelor toxice care acopera spatiul social-media din Romania, nu trebuie lasat sa se astearna linistea peste faptele de coruptie si hotie in care este implicat actualul presedinte al Romaniei. Nu…