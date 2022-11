Stiri pe aceeasi tema

- Noi modalitați de plata, OBLIGATORII din 9 noiembrie. Sunt vizați furnizorii de gaz, curent, apa și gunoi, dar și instituțiile O modificare importanta intra in vigoare cu caracater obligatoriu de miercuri, 9 noiembrie. Furnizorii de gaz, curent, apa și gunoi, dar și instituțiile pulbice, vor fi nevoite…

- DIGITALIZARE… Consiliul Județean face un pas important: intra in Sistemul Național Electronic de Plata online și in sistemul Ghișeul.ro. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de marți, 25 octombrie, și va fi pusa in practica in perioada urmatoare. Astfel, cei care vor avea de platit taxe catre CJ…

- Institutiile administratiei publice centrale vor fi obligate sa publice online modele de formulare sau cereri aferente serviciilor pe care le ofera cetatenilor, documentele trebuind sa fie intr-un format care sa permita descarcarea si editarea pe computer. Un act normativ in acest sens a fost adoptat,…

- Brooklyn Beckham, 23 ani, și soția lui, Nicola Peltz, 27 de ani, au fost surprinși in tandrețuri chiar ziua in amiaza-mare, pe o straduța din New York. Fiul cel mare al Victoriei și a lui David Beckham este extrem de indragostit de frumoasa lui soție, modelul Nicola Peltz. Cei doi par sa traiasca intr-o…

- ȘEDINȚA CU SCANTEI… Primarul Boroș de la Barlad inventeaza o noua pandemie! Acesta le-a facut elevilor și profesorilor o propunere șocanta, de a trece la orele online, intrucat, din incompetența și neputința, considera ca nu ar fi in stare sa aiba buget pentru plata facturilor la incalzire și energie…

- SPRIJIN… Direcția pentru Agricultura a județului Vaslui anunța punerea in plata a ajutoarelor de minimis acordate pentru susținerea producției de legume in spații protejate. Astfel, DAJ Vaslui a emis și depus la Trezoreria Vaslui un numar de 66 ordine de plata in valoare totala de 979.605 lei. Suma…

- SARBATOARE… In parcul Copou din municipiul Vaslui, intr-un cadru de poveste, in jur de 700 de tineri din intreg județul au venit sa marcheze impreuna cea de-a patra ediție a evenimentului numit „Intalnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui”. Episcopia Hușilor și Asociația Tinerilor Ortodocși, in calitate…

- FARA MINTE…Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Culmea este ca cei prinsi bauti la volan sau fara permis auto, sunt ori minori, ori tineri…