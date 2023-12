In piața de energie, prosumatorii au fost imparțiți in doua categorii: cei de buna credința, care iși instaleaza panouri solare pe acoperiș pentru consumul propriu, și speculatorii, care iși pun panouri mult peste consumul propriu, cu scopul de a vinde energia și de a face din asta o afacere. Recent, in Parlament a fost votata o lege care ii favorizeaza pe aceștia din urma, iar beneficiile și scutirile fiscale de care ar fi trebuit sa se bucure cei care iși produc singuri consumul se extind și la cei foarte mari. Legea este acum la promulgare la președintele Klaus Iohannis, iar Asociația Furnizorilor…