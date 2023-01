Furnizorii de energie, amendați cu 2,4 milioane de lei pentru necitirea la timp a indexului ANRE a dat amenzi operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice, in valoare totala de 2.400.000 lei, pentru ca nu au citit indexul la timp, in intervalul de 3 luni. In urma finalizarii acțiunilor de control, inspectorii au constatat depașiri frecvente a intervalului de 3 luni pentru citirea indexului grupului de masurare a energiei electrice, toți operatorii de distribuție verificați fiind sancționați cu amenzi contravenționale dupa cum urmeaza: E-Distribuție Muntenia 400.000 lei E-Distribuție Banat 400.000 lei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

