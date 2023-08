Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe, instituții și agenți economici au avut de suferit luni, 21 august a.c., incepand cu ora 13.04, ca urmare a intreruperii „accidentale” a furnizarii energiei electrice pe aproape 120 de strazi La aceasta ora, in jur de 800 de consumatori nu au curent electric,…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe anunta locuitorii ca marti, 22 august, vor incepe lucrarile de frezare a asfaltului vechi pe str. Stadionului, portiunea dintre str. Spitalului si str. Vasile Goldis. Dupa aceea, vineri, 25 august, va incepe frezarea asfaltului si pe b-dul Gen. Grigore Balan, portiunea…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu Otelul Galati, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Mihai Pop (5), dupa o eroare comisa de slovacul Branislav Ninaj. Otelul s-a aparat exact aproape…

- Situația nefericita de la Sfantu Gheorghe in ceea ce privește furnizarea apei potabile catre asociațiile care au acumulat restanțe ar putea lua sfarșit. In majoritatea cazurilor, Gospodarie Comunala SA și asociațiile de proprietari au gasit deja soluții pentru achitarea datoriilor. In ultimele doua…

- Un numar de 20 de echipe de ciclisti vor participa la concursul de anduranta Sugas24H, ce va avea loc sambata, 24 iunie, intre municipiul Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai. Echipele sunt formate din cate doua persoane, iar cursa va fi castigata de cea care va parcurge cele mai multe ture de 10…

- Un numar de 13 asociatii de proprietari din municipiul Sfantu Gheorghe, care au acumulat datorii mari catre Gospodaria Comunala, vor fi debransate de la reteaua de apa potabila, au anuntat, marti, autoritatile locale. Potrivit acestora, asociatiile respective nu si-au respectat contractele de esalonare…

- Gospodarie Comunala SA a finalizat inlocuirea conductei pe strada Fabricii din Sfantu Gheorghe conform graficului de lucru, astfel incat compania Geiger, care realizeaza asfaltarea, sa poata continua lucrarile fara probleme. „Finalizarea lucrarilor de pe strada Fabricii a fost in mod clar in fruntea…

- In luna iunie, Teatrul Tamasi Aron din Sfantu Gheorghe a programat patru reprezentatii cu spectacolul-concert Oxigen, in regia lui Palffy Tibor, productie care ii are drept protagonisti pe indragitii tineri actori Janka Korodi & Konya-Uto Bence. La una dintre aceste reprezentatii care va avea loc…