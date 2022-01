Furnizarea apei, întreruptă temporar într-o localitate din Timiş Joi, 6 ianuarie, intre orele 8 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea timiseana Bodo, pentru spalarea și dezinfectarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Lucrarea face parte din programul Aquatim de mentenanța preventiva a rețelelor și asigurare a unei calitați adecvate a apei potabile. Pe durata intervenției sau la reluarea […] Articolul Furnizarea apei, intrerupta temporar intr-o localitate din Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 ianuarie, intre orele 9 – 13, echipele Aquatim intervin pentru remedierea unei avarii la conducta DN 500 din Sannicolau Mare. Pe durata lucrarilor este oprita furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…

- Vineri, 17 decembrie, intre orele 9 și 14, Aquatim va intrerupe furnizarea apei pe strazile Electronicii, Venus și pe Calea Urseni, intre str. Venus și str. Gavril Musicescu, in scopul conectarii unor conducte noi la rețeaua de distribuție. Lucrarea se va desfașura la intersecția strazilor Venus și…

- Cei de la Aquatim vor executa cuplarea unei conducte la intersecția strazii Amforei cu bulevardul Cetații, joi. Se va intrerupe furnizarea apei pe mai multe strazi. Consumatorii sunt rugați sa ia masuri de stocare a unor cantitați de apa care sa le acopere necesarul pe perioada anunțata.

- Vineri, 17 decembrie, intre orele 09-14, se va intrerupe furnizarea apei pe mai multe strazi din Timișoara. Va fi oprita temporar furnizarea apei. Vor fi afectate strazile Electronicii, Venus și pe Calea Urseni, intre str. Venus și str. Gavril Musicescu, in scopul conectarii unor conducte noi la rețeaua…

- Sucursala Blaj a SC APA CTTA SA ALBA, anunța ca in dimineața zilei de astazi, 7 decembrie 2021, s-a produs o avarie la conducta de alimentare cu apa potabila a municipiului Blaj. In vederea remedierii acesteia, se va intrerupe furnizarea apei potabile in cartierele Petrisat și Fabricii. La reluarea…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe…

- Miercuri, 10 noiembrie, intre orele 9 și 12, Aquatim va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strada Avram Iancu – parțial, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8 – 15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…