Furnizarea apei calde este oprita sau se realizeaza in mod deficitar la peste 500 de imobile din Capitala, potrivit datelor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica.



In Sectorul 1 este vorba de imobile din zonele sos. Nicolae Titulescu sau Calea Grivitei, iar avaria produsa la reteaua primara ar urma sa fie remediata in jurul orei 24,00.



In Sectorul 2, avarii la reteaua primara au dus la oprirea apei calde in zona strazilor Sf. Nicolae Tei, Inginerilor, Vidin, Grigore Ionescu, Grigore Moisil, Teiul Doamnei. Se estimeaza ca sistemul va fi repus in functiune…