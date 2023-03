Furie maximă la Kremlin. Experții militari l-au informat pe Putin că riscă să piardă Crimeea Peninsula Crimeea este un obiectiv major pentru ucraineni in noua contraofensiva. In ultimele saptamani, forțele lui Zelenski au lansat tot mai multe atacuri in peninsula. Experții ruși din cadrul Consiliului de Securitate i-au transmis un raport preliminar șocant lui Vladimir Putin.Peninsula Crimeea este un obiectiv major pentru ucraineni in noua contraofensiva. In ultimele saptamani, forțele lui Zelenski au lansat tot mai multe atacuri in peninsula. Experții ruși din cadrul Consiliului de Securitate i-au transmis un raport preliminar șocant lui Vladimir Putin.„Dragi abonați și oaspeți ai canalului!… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

