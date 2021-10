Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea a 13 caini in Vietnam pentru ca stapanii lor erau bolnavi de COVID-19 a starnit proteste in presa si pe retelele de socializare, relateaza DPA. Proprietarii cainilor, un cuplu, au parasit provincia Long An catre provincia Ca Mau in incercarea de a se pune la adapost in cea mai rea perioada…

- Treisprezece caini au fost uciși in Vietnam pentru ca stapanii lor au fost depistați cu COVID-19. Aceasta decizie a autoritaților a a starnit proteste in presa si pe retelele de socializare, scrie agentia DPA. Proprietarii cainilor, un cuplu, au parasit provincia Long An catre provincia Ca Mau in incercarea…

- Comuna Cavadinesti din judetul Galati a intrat in scenariul rosu din cauza ratei mari de infectari COVID-19. Potrivit Prefecturii Galati, s-a inregistrat o incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.

- A fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic. Spania trece din zona roșie in zona galbena. In zona galbena au intrat, din zona roșie, in urma scaderii incidenței, Spania, Liechtenstein și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritațile au impus restricții intr-o comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID 19. Este cea de-a doua localitate din Cluj in care se iau masuri anti-COVID in ultima saptamana. Potrivit...

- Doua persoane au murit dupa ce au fost inoculați cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters. Barbații au murit luna aceasta, la cateva zile…

- Pe rafturile magazinelor s-ar putea sa vedem tot mai puțina cafea. Vestea pica precum un trasnet pentru iubitorii acestei bauturi parfumate. Ce se va intampla de acum incolo cu aceasta bautura din cauza COVID-19. Nimeni nu se aștepta la acest deznodamant! Lovitura dura pentru consumatorii de cafea Vietnam,…

- Papa Francisc a anunțat oferirea de ajutoare financiare pentru cetațenii din Haiti, Bangladesh și Vietnam, care sufera de dezastre naturale și de efectele pandemiei Covid-19, relateaza VaticanNews. Astfel, 200.000 de euro se vor duce catre Haiti unde un cutremur de 7.2 pe scara Richter a ucis peste…