- Razboi in Ucraina, ziua 350. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat miercuri, 8 februarie, in Marea Britanie, unde s-a intalnit și a purtat discutii cu premierul britanic Rishi Sunak, dar si cu Regele Charles.

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca o eventuala decizie a Marii Britanii de a oferi Ucrainei avioane de vanatoare va atrage reactia Rusiei si risca sa genereze consecinte militare pentru Europa si la nivel mondial.

- Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a propus ca țara sa sa ofere Ucrainei un ajutor de aproximativ 75 de miliarde de coroane norvegiene (circa 6,8 miliarde de euro) pe o perioada de cinci ani, relateaza The Guardian . „Ne propunem sa asiguram un acord unificat in acest sens in parlament”, a declarat…

- "Salut cea de-a treia declaratie comuna privind cooperarea UE-NATO. Romania sustine cu tarie consolidarea securitatii si prosperitatii spatiului euro-atlantic, pe baza complementaritatii UE-NATO si a unei viziuni comune pentru un viitor pasnic", a scris seful statului in mesajul postat pe Twitter.REamintim…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a mers in vizita in Belarus, a declarat luni ca Rusia „nu are niciun interes” sa absoarba pe nimeni, referindu-se la Belarus, cele doua parți aratand ce s-a convenit. „Rusia nu are niciun interes sa absoarba pe nimeni. Pur si simplu nu are sens”, a declarat Putin…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a confirmat faptul ca guvernul a impus sanctiuni impotriva a 10 clerici de rang inalt, pe motiv ca au fost de acord sa colaboreze cu autoritatile de ocupatie ruse sau au justificat invadarea de catre Moscova. Clericii sanctionati fac parte din ramura ucraineana a…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) Republicii Moldova din partea Berlinului pentru a ajuta la consolidarea acestei tari impotriva numeroaselor efecte ale razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA și Agerpres…