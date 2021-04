Marea Britanie a pastrat un minut de reculegere sambata in momentul in care familia regala s-a reunit pentru a-si prezenta omagiile la funeraliile printului Philip , relateaza AFP, conform Agerpres. Limitata la 30 de persoane din cauza pandemiei de coronavirus, ceremonia a inceput cu putin inainte de ora locala 15. A fost pastrat un minut de reculegere in intreaga tara, inainte de doliul national care va dura timp de opt zile. Condusa de printul Charles, mostenitorul coroanei si de sora sa printesa Anne, procesiunea a urmat sicriul pana la capela Saint George pentru ceremonia religioasa care a…