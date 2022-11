Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii ucraineni se vor alatura activitații comisiei internaționale mixte de ancheta la situl din sud-estul Poloniei, acolo unde o racheta care a cazut marți seara in satul Przewodow a ucis doi oameni, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Ieri (miercuri – n.r.) am insistat…

- Fiul lui Donald Trump propune ca Ucraina sa nu mai fie sprijinita militar, asta dupa ce o racheta – despre care datele arata ca e proveniența ucraineana – a cazut pe teritoriul Poloniei, țara aliata in NATO cu SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden si premierul britanic Rishi Sunak au denuntat miercuri bombardamentele 'barbare' ale Rusiei impotriva civililor in Ucraina, pe fondul cresterii tensiunilor dupa ce o racheta a cazut pe teritoriul Poloniei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata poloneza se afla, miercuri, in stare de alerta sporita dupa ce o racheta, probabil de fabricație ruseasca, dar de origine necunoscuta, a cazut asupra unui sat din sud-estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina. Explozia care a ucis doua persoane in estul Poloniei ar fi „rezultatul sistemelor…

- Consiliul national de securitate (BBN) al Poloniei a anuntat miercuri ca se va intruni din nou in cursul zilei, cu incepere de la ora 11:00 GMT, in contextul ingrijorarilor ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in tari vecine dupa ce o racheta a cazut marti pe teritoriul

- Doua rachete rusești care au cazut pe teritoriul Poloniei, la granița cu Ucraina, au creat tensiuni uriașe in randul Occidentului. Din pacate, ieri a avut loc o noua etapa a acestui razboi, astfel ca securitatea unei țari membre NATO a fost amenințata dupa noua luni de atacuri sangeroase in Ucraina.…

- Ucraina a respins acuzatiile potrivit carora una dintre rachetele sale ar fi aterizat in Polonia. Ministrul de externe Dmitro Kuleba spune ca aceasta este o „teorie a conspiratiei”, parte a „propagandei rusesti”, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua rachete au cazut pe teritoriul Poloniei la granița cu Ucraina, doua persoane murind in explozie. Surse din cadrul comunitații de informații americane au declarat pentru AP ca este vorba de doua rachete rusești ratacite. Pentagonul nu confirma deocamdata informația. Presedintele Ucrainei, Volodimir…