- ”B the Hotel, unul dintre proiectele hoteliere initiate in 2018 si continuate chiar si in perioada pandemica a fost ieri inaugurat la Sfantu Gheorghe. Desi bugetul alocat initial era de 2,5 milioane de euro, investitia totala s-a dublat pana la final, parte din finantare fiind alocata de Fundatia Pro…

- Sfantu Gheorghe, luni, 25 iulie 2022 – Impreuna cu partenerii sai din Romania, Fundatia „Muzsikal az Erdo" (Canta Padurea) din Ungaria organizeaza concerte in padure in trei locatii din Transilvania: doua din Secuime si una din Tara Barsei. Organizatorii au prezentat programul concertelor din padure…

- Cateva zeci de lucrari ale pictorului Alexandru Mohy, aflate in colectii publice si private din Romania si Ungaria, vor fi expuse timp de o luna la Centrul de Arta al Transilvaniei din Sfantu Gheorghe, cu prilejul aniversarii a 120 de ani de la nasterea artistului. Potrivit organizatorilor, Alexandru…

- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, terminand grupa C pe poziția a treia. Tricolorele au jucat astfel doar meciuri de clasament, pentru locurile 9-18, faza in care vineri, 15 iulie,…

- Centrul este situat in inima munților Fagaraș, localiatatea Satic din comuna Rucar și este destinat dezvoltarii educației pentru natura, chiar in mijlocul ei. Aici se vor desfașura programe educaționale pentru toate varstele, cursuri de specializare pentru adulți, tabere cu teme specifice pentru ca…

- Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau. Este vorba de cea mai mare piscina naturala din Europa de Est și a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume, conform Wikipedia. Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala…