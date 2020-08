Fundaţia muzicianului Leonard Cohen, protest după folosirea piesei "Hallelujah" în campania lui Trump Fundatia care administreaza catalogul muzical al cântaretului Leonard Cohen protesteaza fata de utilizarea în scopuri politice a cântecului sau "Hallelujah", în timpul Conventiei Nationale Republicane (RNC), scrie presa americana, citata de DPA.

Un cover al acestui cântec a fost difuzat în momentul în care presedintele american Donald Trump a acceptat în mod oficial nominalizarea din partea Partidului Republican pentru a participa la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, în ultima seara a RNC, eveniment desfasurat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis ca aproximativ jumatate din statul Oklahoma aparține nativilor americani și a anulat o condamnare pentru viol a unui membru de trib, relateaza BBC NEWS. Judecatorii au decis cu 5 voturi la 4 ca partea de est a statului, inclusiv al doilea cel mai mare oraș, Tulsa,…

- Presedintele american Donald Trump risca sa fie dat in judecata de The Rolling Stones daca va continua sa foloseasca muzica trupei britanice in campania sa, scrie BBC, potrivit news.ro.The Rolling Stones l-a avertizat pe Trump intr-un comunicat emis de echipa de avocati a trupei. Ei au transmis…

- Zeci de agenti ai Serviciului Secret din Statele Unite au fost indemnati sa se autoizoleze, dupa ce doi dintre ei au fost testati pozitiv pentru coronavirus, in urma participarii la mitingul electoral al lui Donald Trump, desfasurat in aceasta saptamana la Tulsa, Oklahoma, informeaza BBC.

- Utilizatorii TikTok si fanii muzicii k-pop koreene au declarat pentru agentiile de stiri ca s-au inregistrat la marsul de campanie a lui Donald Trump din Tulsa, Oklahoma, pentru a lasa impresia unui numar mare de participanti si a submina astfel campania in semn de protest.

- Potrivit Variety, in declaratie se precizeaza ca Donald Trump "nu a fost autorizat sa foloseasca melodia intr-o campanie care nu-i include pe multi dintre americani si in care bunul simt nu exista. Atat Tom Petty, cat si familia sa sunt impotriva rasismului si oricarui fel de discriminare". Declaratia…

- Donald Trump a deschis seria mitingurilor electorale ,sambata seara la Tulsa, statul Oklahoma. In fața unei arene care avea și multe locuri goale, Trump a facut o declarație surprinzatoare asumandu-și decizia...

- Mitingul electoral ținut de Donald Trump sambata in Oklahoma nu a atras mulțimea de oameni pe care președintele spera sa o vada, intr-un stat care a votat masiv pentru el in 2016, scrie The New York Times.Președintele Donald Trump spera sa iși reinceapa campania pentru alegerile din noiembrie cu un…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN. Participanții…