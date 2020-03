Fundatia Globalworth doneaza 200.000 de euro pentru a ajuta in lupta impotriva COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), principalul investitor instituțional din Romania, a anuntat ca actionarii sai au aprobat un pachet de masuri – „Pachetul solidaritații” -, in valoare de un miliard de euro, pentru a ajuta companiile din regiunile unde opereaza sa atenueze impactul…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Cel de-al doilea test pentru coronavirus efectuat barbatului de 51 de ani din Caracal diagnosticat cu virusul Covid-19 a iesit pozitiv, au anunțat marți dimineața autoritațile din Dolj. Acesta va ramane internat in Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova.Barbatul de 51 de ani din Caracal,…

- A fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național și primul din București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta…

- Romania, intre statele UE cu cea mai semnificativa scadere a productiei industriale in 2019 Productia industriala a scazut cu 4,1% in zona euro si cu 3,9% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna decembrie 2019 comparativ cu decembrie 2018, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre cele…