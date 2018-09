Blocajul financiar inregistrat la sase primarii din judetul Mehedinti capata aspecte dramatice. Fiindca la finele anului aveau in cont bani de la Uniunea Europeana pentru proiecte de dezvoltare, in ianuarie 2018 s-au trezit ca nu mai primesc bani de la Guvern din cotele de TVA defalcate. Asa se face ca edilii nu mai au bani de salarii si administratia locala functioneaza la limita. Cu bugetele locale goale, primarii nici nu mai iau in calcul resurse pentru dezvoltare, adica pentru implementarea de proiecte in folosul locuitorilor. In aceasta situatie s-a ajuns nu pentru ca s-au marit salariile,…