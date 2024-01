Primarul comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, fostul primar al localitatii si o functionara de la urbanism din cadrul Primariei Gura Vadului au fost audiati, miercuri, in dosarul ”Ferma Dacilor”. O femeie care a indeplinit responsabilitați in domeniul amenajarii teritoriului și urbanismului in cadrul Primariei Gura Vadului a fost reținuta, miercuri, de procurorii DIICOT, in dosarul Ferma Dacilor. Potrivit anchetatorilor , femeia ar fi omis sa verifice indeplinirea condițiilor legale pentru intrarea in legalitate a Fermei Dacilor, incalcand astfel legea. In același dosar, primarul comunei…