Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea era acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit de la magnatul Energiei, Bogdan Buzaianu, o geanta cu 3,8 milioane de euro cash și acțiuni in valoare de 900.000 de euro la EVZ.Fostul ministru se afla in pușcarie fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6…

- Functionara din Rediu acuzata de luare de mita va fi judecata in stare de arest. Magistratii Curtii de Apel au respins ieri ca nefondata contestatia inaintata de Petronela Susan impotriva deciziei Tribunalului de mentinere a starii sale de arest. Starea de arest in care se afla Susan urmeaza sa expire…

- Intre timp, la finele lunii martie 2023, judecatorii de la Tribunal au decis deja ca se impune anularea regulamentului, urmand sa motiveze aceasta decizie.Dosarul care vizeaza suspendarea Regulamentului Zonei Peninsulare din Constanta va fi deschis de judecatorii Curtii de Apel Constanta, dupa ce magistratii…

- Procesul functionarei primariei Rediu acuzata de luare de mita poate incepe. Dosarul a fost inregistrat miercuri pe rolul Tribunalului, aceasta instanta urmand sa stabileasca primul termen de judecata. Fosta angajata a Primariei iesene, Petronela Susan s-a transferat in 2021 la primaria Rediu, ocupandu-se…

- Instanta de recurs a judecat la finele acestei saptamani recursurile declarate de CLC si Colegiul Tomis impotriva deciziei Tribunalului de a anulat HCL Constanta 203 din 30.03.2021 ce vizeaza spatiul de pe strada Flamanda din oras. Dupa dezbateri, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal…

- RISC… Daca la Judecatoria Huși s-a pus batista pe țambal in cel mai voluminos dosar de fraudare a banului public, cu 40 de persoane implicate, inculpații mai au de sarit un hop. Dosarul megaescrocheriei a ajuns acum pe masa judecatorilor Curții de Apel Iași, cei care vor avea ultimul cuvant de spus.…

- Functionara primariei Rediu acuzata ca a cerut mita de 1.000 de euro pentru autorizarea unei constructii ridicate ilegal va ajunge dupa gratii. Saptamana trecuta, Tribunalul respinsese solicitarea procurorilor ca Petronela Susan sa fie arestata preventiv, considerand suficienta luarea masurii arestului…

- Curtea de Apel Constanta a fixat un nou termen in dosarul lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia Cauza se va afla in atentia magistratilor la data de 13 aprilie 2023, in vederea administrarii probelor propuse. Oricare va fi decizia Curtii de Apel, aceasta va fi definitiva Amintim ca prin Hotararea…