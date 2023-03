Funcţionalitatea ChatGPT poate fi extinsă cu ajutorul plugin-urilor ChatGPT va suporta atat plugin-uri create atat de producatorul sau, OpenAI, cat si plugin-uri dezvoltate de terti. OpenAI a creat deja doua plugin-uri – unul de navigare web si un interpret de cod. Primul ii va permite chatbot-ului sa caute pe internet raspunsurile la intrebarile utilizatorilor. Este o miscare de mare risc din partea OpenAI, asa cum recunosc si reprezentantii companiei. Pe de o parte, ChatGPT poate dobandi acces la informatii la care nu avea pana acum, inclusiv la informatii din ultimii doi ani, care lipsesc din setul de date cu care a fost antrenat. Pe de alta parte, daca informatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

