- Incendiul de la metrou a fost stins de pompieri, iar toti calatorii au fost evacuati din tunel catre peronul de la Piata Romana, informeaza, marti, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Pompierii bucuresteni au identificat sursa incendiului, dupa care…

- Circulatia trecnurilor de metrou este oprita la aceasta ora pe magistrala Pipera - Berceni, dupa ce o garnitura s-a defectat intre statiile Piata Romana si Universitate. Din cauza franarii puternice, s-a degajat mult fum in tunel, anunta Metrorex, care precizeaza ca circulatia va fi reluata dupa retragerea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la statia de metrou Piata Romana din Bucuresti. Potrivit ISU B IF este forba din primele informatii despre o degajare de fum in subteran. "In acest moment se realizeaza…

- O garnitura de metrou a fost cuprinsa de fum, marți dimineața, 24 mai, intre stațiile Piața Romana și Piața Victoriei. Calatorii prezenți in trenul de metrou au semnalat ca au vazut fum. „Incepand cu ora 8:50, circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfașoara cu dificultate din cauza unei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa P 1E, pe strada Zinca Golescu din Bucuresti. Potrivit ISU B IF incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov intervin in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu in zona Doamna Ghica din Bucuresti. Potrivit ISU B IF, incendiu se manifesta intr un apartament de la etajul 7 al unui bloc P 10, cu degajari de fum."Se actioneaza…

- "Calatorii aflați in tren au fost anunțați cu privire la deranjament și vor fi debarcați prin tunel, cu ajutorul personalului Metrorex, in condiții de siguranța și indrumați pentru continuarea calatoriei", a anunțat Metrorex.Circulația trenurilor de metrou se desfașoara, pe celalalt fir de mers, in…

- Este alerta in Bucuresti in aceasta dimineata dupa ce o garnitura de metrou s a oprit intre statiile Basarab si Grivita.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, calatorii vor fi evacuati pe tunel catre statia Basarab, pe o distanta de aproximativ 200 m."La fata locului actioneaza Detasamentul Special de Salvatori,…