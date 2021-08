Fum gros în zona Șagului. Pompierii intervin la un incendiu în care ard trei tone de vopseluri Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Ovidiu Cotruș, in zona Șagului, vizavi de CET. Potrivit ISU Timiș, incendiul a izbucnit la rampa de descarcare a unei stații de transfer deșeuri și materiale de construcție. ISU Timiș a fost anunțat prin 112 despre producerea unui incendiu la un operator economic, cu degajari mari ... The post Fum gros in zona Șagului. Pompierii intervin la un incendiu in care ard trei tone de vopseluri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

