Fum degajat la Institutul Marius Nasta. Pacienții au fost relocați In urma cu scurt timp a fost anunțat faptul ca se degaja fum de la un ventilator exterior al unitații mobile AȚI de la Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala. In interioru l unitații mobile sunt 7 pacienți (5 dintre aceștia fiind intubați), care nu au fost raniți. Intervin 8 autospeciale de stingere, 8 SMURD. In acest moment nu se mai observa degajare de fum și se fac verificari pentru identificarea focarului. Preventiv, cei 7 pacienți vor fi relocați in cadrul altor secții din spital. The post Fum degajat la Institutul Marius Nasta. Pacienții au fost relocați appeared first… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

