Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat mai multe detalii despre scandalul momentului in care este implicat Fulgy, fiul Clejanilor. Toata lumea a crezut ca acesta se afla intr-un conflict cu Alex Velea, ce a lansat de curand o piesa ce a nascut controverse, dar partenerul Antoniei a ținut sa clarifice toate lucrurile printr-o simpla…

- Bomba bombelor in showbiz-ul romanesc! Denisa Despa și Fulgy sunt impreuna? Fiul Clejanilor a petrecut seara trecuta alaturi de dansatoarea maneliștilor și a postat imagini cu focoasa șatena direct in pijamale, pe contul sau de Instagram. Se pare ca Denisa este cea care l-a ”consolat” pe fiul Clejanilor…

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a dezvaluit unde și-a petrecut seara inainte sa fie prins de poliție drogat la volan. Tanarul a mers la studioul lui Alex Velea pentru o melodie, iar apoi au și sarbatorit colaborarea cu o masa impreuna. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a…

- Fulgy a izbucnit in lacrimi in fața fanilor, dupa incidentul care a avut loc ieri. Trist și abatut, fiul Clejanilor a recunoscut ca a consumat substanțe interzise o buna perioada de timp și a vorbit despre consecințele pe care a fost nevoit sa le suporte din cauza acestui lucru. Artistul a ținut sa…

- Fulgy, fiul Clejanilor, are din nou probleme. Acesta s-a drogat, dupa care s-a urcat la volan. Insa nu e la o prima fapta de acest gen, in urma cu mai bine de un an acesta avand parte de o experiența asemanatoare in trafic, cand a fost prins sub influența substanțelor interzise. Reacția Poliției dupa…

- Le vezi zi de zi pe rețelele de socializare sau pe micile ecrane și cu siguranța le fredonezi piesele, insa puțini sunt cei care știu ce relație este, de fapt, intre Andra și Andreea Balan. Deși s-a spus ca sunt rivale, jurata de la Te cunosc de undeva a dezvaluit ca ea și colega sa de breasla sunt…

- Cristina Pucean a demonstrat inca o data ca nu are nicio reținere cand vine vorba de admiratorii ei! Dansatoarea maneliștilor a avut o apariție inedita in urma cu cateva ore pe contul ei de Instagram, afișandu-se fara niciun strop de machiaj, in așternuturile din dormitorul ei. Iata cum arata focoasa…

- Cristina Pucean are mii de fani in toata țara, cat și in strainatate, dar deși se lauda cu atat de mulți admiratori, puțini dintre ei știu cum arata celebra blondina inainte de a apela la operațiile estetice. Și tocmai pentru a le satisface aceasta curiozitate internauților, dansatoarea maneliștilor…