Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Ecuador i-a retras fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, cetatenia acestui stat latino-american, relateaza miercuri dpa. Cotidianul El Comercio a consemnat marti, citand tribunalul administrativ din Quito, ca, atunci cand australianul a primit cetatenia ecuadoriana, in 2017, au intervenit…

- Justiția ecuadoriana a recunoscut saptamina trecuta drept nevalida cetațenia acestei țari acordata fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, iar pe avocații activistului i-a anunțat oficial despre acest lucru luni, a declarat pentru RIA Novosti avocatul sau, Carlos Poveda. "Judecatorii Curții…

- Yuanul chinezesc este pe cale sa dobandeasca o influenta tot mai mare in sistemul financiar mondial, in condtiile in care o treime din bancile centrale intentioneaza sa adauge moneda in rezervele lor, potrivit unui sondaj de opinie urmarit atent de investitori, publicat miercuri, transmite Reuters,…

- Stella Moris, iubita lui Julian Assange, a cerut din nou administratiei presedintelui american Joe Biden sa renunte la urmarirea penala a fondatorului WikiLeaks, dupa ce justitia britanica a autorizat miercuri Washingtonul sa conteste refuzul de extradare a acestuia, relateaza AFP. 'Daca administratia…

- „Daca administratia Biden este serioasa in ceea ce priveste respectarea statului de drept” si a „libertatii presei in lume”, 'singurul lucru pe care il poate face este sa abandoneze acest caz', a declarat Stella Moris presei in fata cladirii in care isi are sediul Inalta Curte de Justitie din Londra.In…

- Numerosi simpatizanti ai lui Julian Assange au cerut in acest weekend eliberarea lui si au sarbatorit cu un picnic in centrul Londrei ziua de nastere a fondatorului WikiLeaks. Assange a implinit varsta de 50 de ani in inchisoare, asteptand sa se solutioneze procesul sau de extradare in SUA. In frunte…

- Un roman a devenit subiect viral pe rețelele de socializare dupa ce s-a filmat in fața Palatului Buckingham, din Londra, in timp ce spune ca este fiul nelegitim al prințului Charles și iși dorește sa fie recunoscut de acesta. Barbatul spune ca are dovezi – acte și analize – care atesta ca este fiul…

- Ministrul indian de externe și intreaga sa echipa care participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G7 de la Londra au anunțat ca se autoizoleaza dupa ce doi membri ai delegației au fost testați pozitiv cu COVID-19, anunța Reuters. India, care se confrunta in prezent cu cea mai grava creștere din…