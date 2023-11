Fuga de polițiști nu este sănătoasă! Ce i s-a întâmplat unui tânăr maramureșan? In cursul zilei de ieri, un tanar de 20 de ani din Vadu Izei a fost depistat in trafic, la volanul unui autoturism, de doua ori in aceiași zi, de catre polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag. Astfel, la ora 14.30, lucratorii secției de poliție, in timpul exercitarii serviciului de patrulare pe raza localitații Valeni, au observat un autoturism, care se deplasa din direcția comunei Calinești, inspre Barsana, iar in momentul in care conducatorul acestuia a observat echipajul de poliție, a efectuat brusc viraj la stanga, oprindu-se pe un pod din beton. Ulterior, conducatorul auto ar fi fugit, moment in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

