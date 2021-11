Stiri pe aceeasi tema

- Candva Lucian Viziru unul dintre cei mai populari barbați din showbizz-ul romanesc. Actor, solist, nu era eveniment cu ștaif unde sa nu fie invitat, iar rolurile sale in producțiile de televiziune faceau furori. Sunt opt ani de cand a ieșit din lumina reflectoarelor, lasat fara bunuri de bancile de…

- Unul dintre cei mai vechi prieteni ai președintelui Iohannis este Stephan Braune. Supranumit in Sibiu și regele imobiliarelor pentru ca ar deține multe terenuri și imobile, obținute in urma unor restituiri inca de pe vremea cand Klaus Iohannis era primar al Sibiului. Legatura stransa cu președintele…

- Smiley și Ștefan Banica Jr au tarife piperate, pentru un recital. Insa, cei care cred ca toata aceasta suma astronomica primita de cei doi cantareți, dupa un spectacol de maximum o ora, intra direct in buzunarul lor vor avea o mare deziluzie. Un impresar de top ne-a dezvaluit, pentru playtech.ro, cu…

- Germania, pol de stabilitate in epoca Merkel, intra intr-o faza mult mai imprevizibila, cu negocieri dificile pentru a forma urmatorul guvern in urma alegerilor legislative: atat social-democratii, castigatori cu un scurt avans, cat si conservatorii revendicand postul de cancelar, comenteaza AFP.

- Recent, Detlef Scheele, Președintele Agenției germane a Muncii, a facut un apel urgent guvernului federal: țara ar avea nevoie de mult mai mulți imigranți, a avertizat el. „Germania ramane fara forța de munca”, a declarat Scheele pentru „Suddeutsche Zeitung”. Evoluțiile demografice fac ca numarul potențial…

- Bogdan Lobont, fostul portar al echipei nationale, este primul selecționer al reprezentativei Under 20 a României, informeaza FRF.În cariera de jucator, Lobont a îmbracat de 85 de ori tricoul României, participând si la turneele finale Euro 2000 si Euro 2008, si a activat…

- Andreea Marin și iubitul ei, consulul Adrian Brancoveanu, formeaza un cuplu de cațiva ani și iși petrec impreuna zilele de vacanța. Recent, Andreea Marin a postat pe Instagram și pe Facebook cateva fotografii din Italia, in care apar iubitul ei și fiica, Ana Violeta Banica, pe care o are din casnicia…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf se iubește cu Asiana Peng, fosta gimnasta. Cei doi indragostiți sunt in vacanța, de acolo au postat pe rețelele de socializare prima fotografie in calitate de cuplu. Luca și Asiana se afla in Germania. Descopera locuri…