- Alina Petre a povestit cu ochii in lacrimi la Antena Stars despre ceea ce i s-a in urma cu doar cateva zile. Vedeta a fost agresata in public de fostul ei iubit, motiv pentru care a mers de urgența la poliție și a depus o plangere.

- Sarbatoare mare in familia Marinelei Chelaru! Una dintre cele mai indragite actrițe ale Romaniei iși sarbatorește ziua de naștere in direct, la Antena Stars, dar așteapta cu sufletul la gura și ziua de naștere a soțului ei, barbatul cu care este impreuna de mai bine de 40 de ani. Așa cum ne-a obișnuit,…

- Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA, Australia) e noua campioana de la Wimbledon, dupa 6-3, 6-7(4), 6-3 in finala cu Karolina Pliskova (29 de ani, 13 WTA, Cehia). Barty a inceput senzațional meciul și a caștigat primul set in mai puțin de 30 de minute. Apoi, Pliskova a echilibrat și a dus finala pana in…

- Iasmina Hill și-a adus pe lume cel de-al doilea baiețel și nu putea fi mai fericita. La nici o saptamna dupa naștere, romanca radiaza alaturi de soțul ei și pare ca s-a recuperat foarte bine. Blondina și soțul ei, milionarul Bradford Hill, au intrat in direct la Antena Stars și au dezvaluit cum a fost…

- Andreea Balan a fost copleșita de emoții ieri, de ziua sa de naștere. Aflata in vacanța in Grecia, mama sa i-a trimis un clip video care a reușit sa o faca sa izbucneasca in lacrimi. Vedeta a postat filmarea și pe Instagram.

- Kamara a anunțat ca peste cateva luni Leon, fiul lui, va suferi o noua intervenție chirurgicala. Micuțul a fost evaluat de un medic de specialitate care a decis ca este nevoie de inca o operație. Fiul lui Kamara sufera de o forma de paralizie cerebrala, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere,…