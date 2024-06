Stiri pe aceeasi tema

- In familia Giuliei Anghelescu exista reguli stricte! Cum iși pregatește artista copiii pentru maturitate, dar și ce refuza sa faca. Cantareața și soțul ei, Vlad Huidu, au vorbit despre aceste aspecte in cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre intamplarea din copilarie dupa care a ramas cu un gust amar. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile iubirii și-o amintește perfect și astazi. Iata ce a povestit vedeta pentru emisiune!

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Vincențiu Mocanu. Artista este in culmea fericirii și duce o viața de lux, iar partenerul de viața are grija sa ii faca pe plac soției sale. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Cristina Spatar a vorbit…

- Dima Trofim lipsește „motivat” de la Star Matinal, asta pentru ca in urma cu cateva zile a plecat pe Muntele Athos. Prezentatorul TV spune ca este o experiența unica și se simte binecuvantat ca a putut ajunge in locul sfant.

- Sambata aceasta, la ora 17:00, pe stadionul Arcul de Triumf, va avea loc meciul amical de fotbal intre Naționala Artiștilor Fotbaliști din Romania și Naționala Artiștilor Fotbaliști din Republica Turcia; Kanal D susține evenimentul Sambata aceasta, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, va avea loc un eveniment…

- A fost scandal pe averea lui Victor Socaciu? In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marina Almașan a dezvaluit ce s-a intamplat dupa moartea artistului. Iata ce declarații a facut fosta soție a regretatului artist!

- Cristina Spatar nu a mai reușit sa mearga in luna de miere alaturi de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Iata de ce nu au mai plecat in vacanța. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…