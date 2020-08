FT: Exerciţiile balistice chineze amplifică tensiunile cu Statele Unite Tensiunile dintre Washington si Beijing s-au amplificat, în contextul în care China a testat rachete care pot lovi nave ori baze militare americane din zona Marii Chinei de Sud, informeaza cotidianul Financial Times.

Armata Chinei a lansat miercuri, în cadrul unui exercitiu, "patru rachete cu raze medie de actiune, în zona cuprinsa între Hainan si Insulele Paracel", a declarat joi un oficial militar american, citeaza Mediafax.

Un alt oficial SUA a declarat ca în cadrul testelor a fost utilizata o racheta de tip Dongfeng-21D, care poate lovi portavioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

