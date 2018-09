Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Unul dintre cei mai mari jucatori din lume și totodata cel mai are creditor din Germania, Deutsche Bank a anunțat luni ca a mutat deja mare parte din business-ul din Londra la Frankfurt, fara sa dea mai multe detalii, conform CNN.

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale pentru lanțurile de aprovizionare și lider european in logistica automobilelor, a primit certificatul de buna practica privind distribuția (Good Distribution Practice - GDP) de la Bureau Veritas, intarind angajamentul companiei fața de sistemul de…

- Investitiile Chinei in Spania au crescut cu 311% in primul semestru al acestui an, ajungand la 1,002 miliarde euro (1,171 miliarde dolari), Spania devenind astfel a cincea destinatie europeana favorita a gigantului asiatic, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES . Conform raportului Baker McKenzie…

- Procurorii din Koln se pregatesc sa faca primele acuzații intr-un caz de evaziune fiscala care implica unele dintre cele mai mari nume din industria financiara și care ii costa pe germani miliarde de euro, au declarat, pentru Bloomberg, surse apropiate investigației. Procurorii verifică documente…

- Subsidiara din SUA a Deutsche Bank nu a reusit sa treaca de a doua etapa a testelor de stres anuale, a anuntat joi Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed), in timp ce marile banci de investitii de pe Wall Street, Goldman Sachs si Morgan Stanley au promovat cu anumite limite, scrie Financial Times, preluat…