FT a realizat TOP-ul companiilor cu cea mai rapida crestere din Europa: Nume mari din IT-ul romanesc ocupa locuri importante Financial Times si Statista au revizuit si analizat cele mai inovatoare companii cu o crestere rapida, responsabile pentru dezvoltarea economiei Europei in secolul 21.



Pe baza datelor colectate, a fost publicata lista celor 1000 de companii care au obtinut cea mai alerta crestere in perioada 2013-2016.



Printre numele ce fac istorie pe piata romaneasca se numara RTB House, Trencadis, Tremend, Accesa IT Consulting sau Qualitance.



RTB House, compania globala specializata in servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, ocupa locul 8 in topul companiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

