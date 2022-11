FSLI solicită acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă angajaților din învățământ și reformarea programelor școlare FSLI solicita acordarea sporurilor pentru conditii de munca angajaților din invațamant și reformarea programelor școlare Sindicaliștii din invațamant solicita acordarea unei indexari suplimentare a salariilor pentru a fi acoperita cresterea preturilor la bunuri și servicii. De asemenea, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) solicita acordarea de sporuri pentru conditii de munca. Potrivit FSLI, in sistemul de invațamant romanesc peste 60.000 de cadre didactice au peste 50 de ani, iar aproape […] Citește FSLI solicita acordarea sporurilor pentru conditii de munca angajaților din invațamant… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Creșterea galopanta a preturilor la bunuri si servicii, precum si rata inflatiei afecteaza grav statutul social, situatia materiala si conditia umana a salariatilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Romania, potrivit unui comunicat al Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita aplicarea in integralitate, in regim de urgenta, a prevederilor Legii – cadru nr 153/2017 pentru toti salariatii din invatamant si acordarea unei indexari suplimentare a salariilor, astfel incat sa fie acoperita cresterea galopanta a preturilor…

