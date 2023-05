Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) din Rusia a recrutat foști combatanți ai rețelei teroriste Stat Islamic (SI) pentru a se infiltra in Ucraina, Turcia și Statele Unite, dezvaluie publicația Meduza, care citeaza patru luptatori implicați in aceasta operațiune.

- Twitter a restricționat contul in limba engleza al fostului președinte rus Dmitri Medvedev pentru o postare pe care a facut-o, argumentand ca Polonia „nu ar trebui sa existe”. Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și un susținator deschis al razboiului…

- Miniștrii de externe din G7 au declarat ca Rusia va suporta „consecințe severe” pentru orice utilizare a armelor chimice, biologice sau nucleare și ca cei care susțin razboiul Moscovei in Ucraina vor suporta „costuri severe”, transmite CNN. „Retorica nucleara iresponsabila a Rusiei și amenințarea sa…

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU – incepand de sambata si pentru o luna – drept „o gluma proasta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul;…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…